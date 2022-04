Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Handtasche aus Rollator gestohlen ++ Harmstorf - Zusammenstoß beim Überholen ++ Rosengarten/Langenrehm - Motorradfahrer stürzte ++ Seevetal/Hittfeld - Polizei sucht Unfallverursacherin

Buchholz (ots)

Handtasche aus Rollator gestohlen

Eine 76-jährige Frau ist am Dienstag, 12.4.2022 in der Buchholzer Innenstadt bestohlen worden. In der Zeit zwischen 15 und 15.30 Uhr war die Frau in der Breiten Straße unterwegs. Unbekannte entwendeten ihr dabei unbemerkt die Handtasche, welche die 76-Jährige auf der Ablage ihres Rollators deponiert hatte. Darin befanden sich Schlüssel, Ausweise und EC-Karten. Hinweis auf die Täter gibt es bislang nicht.

Harmstorf - Zusammenstoß beim Überholen

Auf der K9, zwischen Ramelsloh und Harmstorf, kam es am Dienstag, 12.4.2022, zu einem Verkehrsunfall. Ausgangs einer Rechtskurve wollte die 41-jährige Fahrerin eines VW Fox einen Traktor mit Anhänger überholen. In diesem Moment fuhr der hinter ihr fahrende, 44-jährige Fahrer eines VW Golf, der seinerseits einen Überholvorgang begonnen hatte, auf den PKW der Frau auf. Der Golf kam in der Folge von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Zu einem Kontakt mit dem Traktorgespann kam es nicht. Die beiden Beteiligten verletzten sich jeweils leicht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 11.000 EUR.

Rosengarten/Langenrehm - Motorradfahrer stürzte

Ein 24-jähriger Motorradfahrer verletzte sich am Dienstag, 12.4.2022, bei einem Verkehrsunfall auf der Langenrehmer Dorfstraße schwer. Gegen 13:50 Uhr hatte der Mann in Fahrtrichtung Langenrehm drei hintereinander fahrende PKW überholt. Als er aufgrund Gegenverkehrs wieder einscherte, verlor er die Kontrolle über die Maschine und stürzte. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Seevetal/Hittfeld - Polizei sucht Unfallverursacherin

Am 11.4.2022, gegen 10:30 Uhr, kam es auf dem Edeka Parkplatz an der Straße Pastorenwiesen zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine noch unbekannte Frau hatte mit ihrem schwarzen VW Golf 4 beim Einparken in eine Parklücke einen daneben stehenden silberfarbenen VW Polo beschädigt. Zeugen beobachteten, wie die Frau anschließend mehrfach um den beschädigten Pkw herumging, sich aber schließlich vom Unfallort entfernte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei in Seevetal ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort und sucht Zeugen die Angaben zu der Frau machen können. Parallel werten die Beamten Videoaufzeichnungen aus, auf denen die Frau möglicherweise erkennbar ist. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04105 6200.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell