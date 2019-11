Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mutmaßliche Wohnungseinbrecher auf der Flucht festgenommen

Buchholz (ots)

Im Rahmen einer länderübergreifenden Schwerpunktkontrolle zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität (s.a. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56836/4440406) sind gestern (15.11.19) drei mutmaßliche Wohnungseinbrecher vorläufig festgenommen worden.

Gegen 18.30 Uhr bemerkte eine nach Hause kommende Zeugin im Ortsteil Sprötze einen Mann, der von ihrem Grundstück in der Niedersachsenstraße davonlief. Beim Nachschauen entdeckte sie eine eingeschlagene Fensterscheibe. Die Zeugin wählte sofort den Notruf und beschrieb den Flüchtigen. Zahlreiche Zivilkräfte, die im Raum Buchholz wegen der Schwerpunktkontrolle im Einsatz waren, wurden in die Fahndung eingebunden.

Gegen 18.50 Uhr wurde ein verdächtiges Fahrzeug an einer Kontrollstelle an der B 3 gestoppt. Die drei Insassen, ein kosovarischer Staatsangehöriger im Alter von 35 Jahren sowie zwei 30 und 33 Jahre alte Albaner, konnten sich zunächst nicht ausweisen und wirkten sehr nervös. Bei einer Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs fanden die Beamten diversen Schmuck sowie ein Laptop und mutmaßliches Aufbruchwerkzeug. Als parallel Meldungen über weitere Einbrüche in Sprötze, bei denen Schmuck und ein Laptop erbeutet worden waren, eingingen, wurde ein dringender Tatverdacht gegen die drei Männer angenommen. Sie wurden vorläufig festgenommen und sollen im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die drei Männer stehen im Verdacht, nicht nur den von der Zeugin gemeldeten Einbruchsversuch begangen zu haben, sondern auch für einen weiteren Einbruch in der Niedersachsenstraße, eine Tat im Sprötzer Weg sowie im Eibenweg in Steinbeck verantwortlich zu sein.

