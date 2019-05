Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Automatenaufbrecher auf frischer Tat festgenommen

Karlsruhe (ots)

Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde gegen 23.30 Uhr beobachtet, wie sich ein Mann an einem Parkscheinautomaten in der Durlacher Straße in Pforzheim, zu schaffen machte. Durch die alarmierten Beamten des Polizeireviers Pforzheim-Nord konnte der 22 Jahre alte Rumäne sowie drei weitere Personen die zu diesem Zeitpunkt schmiere standen, vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten die vier Männer im Alter zwischen 22 und 38 Jahren die Wache wieder verlassen.

Marion Kaiser, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell