POL-KA: (KA) Ettlingen - Unter Alkoholeinwirkung schweren Verkehrsunfall verursacht

Karlsruhe (ots)

Eine Schwerverletzte und ein Sachschaden von geschätzten 16.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag auf der Landesstraße 562 in Höhe Spinnerei. Ein 47-Jähriger war gegen 17.40 Uhr mit seinem VW von Marxzell in Richtung Ettlingen unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam er auf die Gegenfahrbahn und streifte dort zunächst einen BMW, der von einem 60-Jährigen gelenkt wurde. Anschließend kollidierte er mit einem entgegenkommenden Citroen und schleuderte gegen die Leitplanken. Die 60-jährige Citroen-Fahrerin wurde schwer verletzt und in eine Klinik gebracht. Der Unfallverursacher und der 60-jährige BMW-Fahrer blieben unverletzt. Ein durchgeführter Alcomattest beim dem 47-Jährigen ergab einen Wert von 2,3 Promille. Nach einer Blutentnahme wurde sein Führerschein einbehalten. Der VW und der Citroen mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Landesstraße bis 19.30 Uhr gesperrt.

