POL-CE: Volvo prallt gegen Laterne
Celle (ots)
Gestern am späten Nachmittag ist es in Celle zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 83-Jähriger prallte gegen 17:15 Uhr im Kreuzungsbereich der Itagstraße / Neuenhäuser Straße aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Volvo gegen eine Straßenlaterne. Der ältere Herr blieb unverletzt. Sein Fahrzeug war allerdings nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden liegt bei zirka 5.000 Euro.
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