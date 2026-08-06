POL-CE: Volvo prallt gegen Laterne

Celle (ots) - In Celle ist es heute Nachmittag zu einem folgenschweren Arbeitsunfall gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen fanden auf einem Grundstück in der Wittinger Straße Abrissarbeiten statt, bei denen auch ein großer Kettenbagger zum Einsatz kam. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Baufahrzeug gegen 15:20 Uhr in Schräglage und kippte anschließend in Richtung der Fahrbahn der Wittinger Straße um. Dabei geriet ein Baustellenmitarbeiter unter das Fahrzeug. ...

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