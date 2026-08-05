Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unfall mit zwei Leichtverletzten

Celle (ots)

Gestern Mittag sind bei einem Verkehrsunfall in Celle zwei Personen leicht verletzt worden. Der 79 Jahre alter Fahrer eines VW wollte gegen 12:30 Uhr in der Biermannstraße von einem Grundstück auf die Fahrbahn einbiegen. Hierbei übersah er den bevorrechtigten Ford eines 41-Jährigen, der die Biermannstraße in Richtung Hafenstraße befuhr. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, die 77 Jahre alte Beifahrerin in dem VW und der Ford-Fahrer wurden dabei leicht verletzt. Es ist ein Schaden in Höhe von zirka 30.000 Euro entstanden. Die Biermannstraße wurde während der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt.

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