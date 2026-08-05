Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Tödlicher Arbeitsunfall

Celle (ots)

In Celle ist es heute Nachmittag zu einem folgenschweren Arbeitsunfall gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fanden auf einem Grundstück in der Wittinger Straße Abrissarbeiten statt, bei denen auch ein großer Kettenbagger zum Einsatz kam. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Baufahrzeug gegen 15:20 Uhr in Schräglage und kippte anschließend in Richtung der Fahrbahn der Wittinger Straße um. Dabei geriet ein Baustellenmitarbeiter unter das Fahrzeug. Der 32-Jährige wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der Fahrer des Baggers wurde bei dem Unfall leicht verletzt, ein weiterer Beschäftigter auf der Baustelle blieb unverletzt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Bereich rund um die Unfallstelle wurde abgesperrt. Die Wittinger Straße ist in dem Bereich für den kompletten Verkehr gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell