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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Tatverdächtiger zu Bedrohung ermittelt

Celle (ots)

Im Zusammenhang mit der Bedrohung eines Hambührener Gastwirtes konnte die Polizei Celle nun einen Beschuldigten ermitteln.

Ein zunächst Unbekannter hatte dem 25-jährigen Gastwirt eine Postkarte mit bedrohendem Wortlaut geschickt. Darin wurde unter anderem eine Brandstiftung zum Nachteil des Lokals in Aussicht gestellt. Des Weiteren solle eine Hilfe beim Löschen des Feuers ausbleiben. Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung.

Im Zuge der Ermittlungen geriet ein 86-jähriger Mann aus Celle in den Fokus. Dieser wird verdächtigt, die beschriebene Postkarte verfasst und an den Gastwirt versandt zu haben.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen ordnete das Amtsgericht Lüneburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine Durchsuchung bei dem Beschuldigten an, welche in den heutigen Morgenstunden erfolgte. Im Rahmen der Durchsuchung stellten die Ermittler tatrelevantes Beweismaterial sicher. In seiner ersten Einlassung räumte der 86-Jährige ein, Absender der Postkarte zu sein.

Ob er für sämtliche Schreiben, die dem Gastwirt zugesandt worden sind, verantwortlich ist, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der Fall macht deutlich, dass auch vermeintlich anonym versandte Schreiben strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen können. Die Polizei verfolgt entsprechende Straftaten konsequent. Auch wenn die Identität eines Absenders zunächst unbekannt ist, können umfangreiche Ermittlungen zur Identifizierung eines Tatverdächtigen führen. Die Polizei Celle verbindet mit der Veröffentlichung des Ermittlungserfolges zugleich das Ziel, das Bewusstsein für die strafrechtlichen Folgen solcher Taten zu schärfen und potenzielle Nachahmer von vergleichbaren Straftaten abzuhalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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