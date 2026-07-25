Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schönau: Schwerer Unfall, Einsatz von Rettungshubschrauber, PM 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6321204, ereignete sich gegen 12:42 Uhr ein Verkehrsunfall in Mannheim-Schönau. Hierbei übersah ein 20-jähriger Mann, der mit seinem Elektro-Kleinkraftrad unterwegs war, einen 60-jährigen Fahrer in seinem PKW. Dieser war, nach ersten Erkenntnissen, langsam in den Kreuzungsbereich Memeler Straße / Königsberger Allee eingefahren. Der 20-jährige Mann übersah den PKW und kollidierte so fast ungebremst mit dem 60-jährigen Mann. Durch den Unfall wurde der 20-jährige Mann schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und wurde umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 60-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden des Unfalls wird auf ca. 19.000 Euro geschätzt.

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