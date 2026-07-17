Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Alarmauslösung bei der Agentur für Arbeit sorgt für kurzes Großaufgebot der Polizei

Celle (ots)

Am Freitag, den 17.07.2026 um 12:11 Uhr wurde über die Leitstelle der Feuerwehr in Celle eine Alarmauslösung in der Agentur für Arbeit, Georg-Wilhelm-Straße 14, Celle- Hehlentor gemeldet. Es handelte sich um einen sogenannten "Amok-Alarm". Acht Funkwagen der Polizeiinspektion Celle fuhren schnellstmöglich zum Einsatzort um sich dort zunächst bereitzustellen und für weitere Maßnahmen zur Verfügung zu stehen.

Nach kurzer Zeit erfolge die Entwarnung durch die Agentur für Arbeit. Es handelte sich um einen Fehlalarm. Dies konnte kurze Zeit später durch die Polizei bestätigt werden. Die Streifen konnten nach ca. 20 Minuten zur Dienststelle zurückkehren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell