Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unfallflucht auf Netto-Parkplatz

Nienhagen (LK Celle) (ots)

Am Dienstag, den 15.07.2026 zwischen 05:50 Uhr und 14:10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht.

Die Geschädigte parkte in diesem Zeitraum ihren PKW, einen VW Polo in grau, auf dem Parkplatz des Netto-Supermarktes im Schafstallweg 3 in Nienhagen.

Der Polo wurde durch ein anderes, unbekanntes Fahrzeug an der vorderen rechten Stoßstange, vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei in Wathlingen unter Telefonnummer 05144/49546-0 entgegen.

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