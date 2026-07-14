Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch und Sachbeschädigung im Rathaus Winsen (Aller)

Winsen (LK Celle) (ots)

Das Rathaus in Winsen (Aller) wurde am Wochenende Ziel eines Einbruchs und einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter hatten eine Balustrade am Eingang des Rathausen beschädigt. Zudem wurde ein Kellerfenster gewaltsam geöffnet, durch das die Täter ins Gebäude gelangten. Entwendet wurde dank verschlossener Türen im Kellerbereich nichts. Vor Ort wurde eine Spurensicherung durchgeführt. Es entstand ein Sachschaden im Wert von ca. 1000 Euro.

Falls Sie verdächtige Wahrnehmungen zwischen Freitag, 10.07.2026 12:00 Uhr und Montag Früh, 13.07.2026 07:00 Uhr gemacht haben, kontaktieren Sie bitte die Polizeistation in Wietze unter 05196/ 963760.

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