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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Alkoholisierte Radfahrerin stürzt gegen PKW

Wathlingen (LK Celle) (ots)

Am späten Samstag Abend, den 06.06.2026 gegen 21:30 Uhr endete die Fahrt einer Radfahrerin in Wathlingen in einem geparkten PKW. Die Frau war mit einem Wert von 2,6 Promille mit ihrem Fahrrad auf dem Westpreußenring unterwegs. Sie verlor, vermutlich auf Grund der Alkoholisierung, die Kontrolle über ihr Rad und stürzte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten PKW. An dem PKW entstand ein geringer Sachschaden, die Dame wurde nicht verletzt. Sie wurde zur Blutentnahme zur Dienststelle verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Kristina Ommen
Telefon: 05141-277-106
E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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