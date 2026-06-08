Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Hambühren (LK Celle) (ots)

Am Samstag, den 06.06.2026 kam es gegen 18:30 Uhr in Hambühren im Bereich des Fuhrberger Weges zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der Motorradfahrer befuhr den Fuhrberger Weg in Richtung Bruchweg hinter einem PKW. Der Motorradfahrer war im Begriff den PKW vor ihm zu überholen, als dieser nach links abbiegen wollte. Der PKW-Fahrer bemerkte den Überholvorgang des Motorrades noch und brach den Abbiegevorgang ab. Der Motorradfahrer hatte zwischenzeitlich eine Gefahrenbremsung eingeleitet und stürzte schwer. Es kam zu keinem Zusammenstoß mit dem PKW. Durch den Sturz wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass ein Rettungshubschrauber im Einsatz war. Lebensgefahr bestand nicht. Der Verletzte wurde zur medizinischen Versorgung nach Celle ins Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand Sachschaden.

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