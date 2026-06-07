Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Pressemeldung der Polizeiinspektion Celle für den Zeitraum von Freitag, 05.06.2026, 12:00 Uhr bis Sonntag, 07.06.2026, 12:00 Uhr

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Celle (ots)

Mehrere Pkw beschädigt

Celle - Am Freitagnachmittag verursachte ein betrunkener 40-jähriger Celler Sachschaden an mehreren Pkw. Der Mann war zunächst in einem Geschäft in der Celler Innenstadt unangenehm aufgefallen und musste des Ladens verwiesen werden. Auf seinem Heimweg brach er an zwei Pkw die Heckscheibenwischer ab und stieg auf einen weiteren Pkw, welcher hierdurch beschädigt wurde. Der amtsbekannte Celler konnte durch eine Streifenwagen-Besatzung nahe seiner Wohnanschrift angetroffen werden, bei ihm wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,91 Promille festgestellt. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Betrunken mit Pkw unterwegs

Celle - In der Nacht von Freitag auf Samstag erwischte die Celler Polizei gleich 3 Bürger, die ihre Pkw unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken führten. Spitzenreiter war ein 38-jähriger, der mit 2,29 Promille unterwegs war. Gegen die FahrerInnen wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, in einem Fall wegen Straßenverkehrsgefährdung in Verbindung mit Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Ladendiebstahl endet in Psychiatrischer Klinik Celle- Am Samstagmorgen wird durch einen Mitarbeiter des Penny Marktes in der Celler Innenstadt ein Ladendieb gemeldet. Dieser weigert sich zunächst eine Flasche Eistee und Glasreiniger zu bezahlen und im Anschluss konsumiert er beides. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme durch eingesetzte Funkstreifenwagen-Besatzung schreit die Person lautstark herum und versucht wegzulaufen. Sie kann durch die Beamten festgehalten werden und wird gemeinsam mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in das örtliche Krankenhaus verbracht. Nach einer medizinischen Erstversorgung wird die Person unter Begleitung einer Streifenwagen-Besatzung in die nahegelegene Psychiatrische Klinik verbracht.

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Lachendorf und Bunkenburg Lachendorf- Am frühen Sonntagmorgen befährt der 25-jährige Lachendorfer mit seinem Pkw die K43 von Lachendorf in Richtung Bunkenburg. Im Kreuzungsbereich zur K34 kommt er alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab, kollidiert hier mit zwei Straßenbäumen und kommt anschließend wieder auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrzeugführer wird durch die alarmierte Freiwillige Feuerwehr geborgen. Er wird im Anschluss mit lebensgefährlichen Verletzungen dem örtlichen Krankenhaus zugeführt und dort operiert. Der entstandene Schaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergeben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol bei dem Fahrzeugführer. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

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