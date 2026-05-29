POL-CE: Abgängige Seniorin
Nienhagen (ots)
Aus einem Seniorenheim im Bennebosteler Weg in Nienhagen wird die 82-jährige Karin Bolse vermisst. Frau BOLSE ist ca. 165 cm groß und von schlanker Statur. Sie ist mit einem hellen Pullover und einer leichten, melierten Hose bekleidet. Frau BOLSE leidet unter Demenz, sie hat sich gegen 17:30 Uhr in unbekannte Richtung aus dem Seniorenheim entfernt. Hinweise zum Aufenthaltsort von Frau BOLSE nimmt die Polizei Celle unter 05141-277-216 entgegen.
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