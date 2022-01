Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brand eines Wochenendhauses

Oldendorf (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen kam es in einem Wochenendhausgebiet mit der postalischen Anschrift An den Kiesteichen in 29320 Südheide, OT Oldendorf, zu einem Brand eines Einfamilienhauses.

Um 08:25 Uhr meldeten mehrere Anrufer, dass ein als Einfamilienhaus genutztes Wochenendhaus in Holzbauweise brennen würde. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand das Wohnhaus bereits in Vollbrand, sodass die Feuerwehr ein vollständiges Abbrennen, trotz des Löscheinsatzes, nicht mehr verhindern konnte. Glücklicherweise kam es zu keinen Personenschäden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 100.000EUR geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Neben der Polizei waren die Feuerwehren Oldendorf und Hermannsburg sowie der Rettungsdienst vor Ort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell