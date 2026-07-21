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Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

LKA-NRW: Pressegespräch beim Landeskriminalamt NRW mit Innenminister Herbert Reul zum Thema "Cybergrooming"

LKA-NRW: Pressegespräch beim Landeskriminalamt NRW mit Innenminister Herbert Reul zum Thema "Cybergrooming"
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Düsseldorf (ots)

Innenminister Herbert Reul besucht die Einheit im Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (LKA NRW), die Ermittlungen zum sogenannten "Cybergrooming" durchführt. "Cybergrooming" beschreibt die gezielte Manipulation von Kindern und Jugendlichen über das Internet mit dem Ziel, sexuelle Übergriffe zu begehen.

Was die Polizei Nordrhein-Westfalen zur Bekämpfung dieses Kriminalitätsphänomens unternimmt, stellt Innenminister Herbert Reul im Rahmen eines Pressegesprächs vor. Dabei werden auch Ermittlerinnen und Ermittler ihre Arbeit live veranschaulichen.

Zur Berichterstattung laden wir herzlich ein.

   - Zeit: Mittwoch, 22. Juli 2026, 13.00 Uhr
   - Ort: LKA NRW, Völklinger Straße 49, 40221 Düsseldorf

Um Anmeldung bis Mittwoch, 22. Juli 2026, 10.00 Uhr an pressestelle@im.nrw.de wird gebeten.

Rückfragen bitte an:

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen
Völklinger Straße 49
40221 Düsseldorf
Telefon: 0211 / 939 6666
E-Mail: pressestelle.lka@polizei.nrw.de

Original-Content von: Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, übermittelt durch news aktuell

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