Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

LKA-NRW: Einladung zur Podiumsdiskussion der Fachtagung des Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrums Nordrhein-Westfalen (GTAZ NRW)

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Düsseldorf (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

in diesem Jahr findet die bereits sechste Auflage der Fachtagung Internationale Zusammenarbeit des Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrums Nordrhein-Westfalen (GTAZ NRW) statt.

Im Rahmen der Tagung am 10. Juli 2026 laden das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen und das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen zu einer öffentlichen Podiumsdiskussion ein. Im Mittelpunkt steht eine fachliche Befassung mit dem Thema Linksextremismus. Nach einem einführenden Impulsvortrag folgt eine Podiumsdiskussion mit Vertretern aus Politik, Sicherheitsbehörden, Wirtschaft, Polizeigewerkschaft und Medien.

Zeit: Freitag, 10. Juli 2026, 9:30 Uhr bis 12:00 Uhr

Ort: LAFP Bildungszentrum Neuss, Humboldtstraße 2, 41468 Neuss

Einlass: 9 Uhr

Diskutiert werden unter anderem Angriffe auf kritische Infrastrukturen und Wirtschaftsunternehmen, sicherheitsbehördliche Herausforderungen, Sabotageakte sowie die Einordnung aktueller Gefahren durch Linksextremismus.

Teilnehmer des Panels:

- Herbert Reul, Minister des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen

- Ingo Wünsch, Direktor des Landeskriminalamtes NRW

- Armin Braun, Leiter Unternehmenssicherheit, Amprion GmbH

- Jochen Kopelke, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei

- Frank Schneider, Chefreporter BILD

Im Anschluss besteht für akkreditierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter die Möglichkeit, Fragen an die Teilnehmenden der Podiumsdiskussion zu richten.

Hinweise zur Teilnahme

Da es sich bei der 6. Fachtagung Internationale Zusammenarbeit des GTAZ NRW um eine nichtöffentliche Veranstaltung für Sicherheitsbehörden handelt, ist eine Teilnahme am Pressetermin ausschließlich nach vorheriger Akkreditierung möglich. Bitte führen Sie am Veranstaltungstag einen gültigen Presseausweis oder ein anderes geeignetes Ausweisdokument mit.

Bitte akkreditieren Sie sich bis spätestens Donnerstag, 9. Juli 2026, 16:00 Uhr unter Angabe folgender Daten:

- Name, Vorname

- Medium / Redaktion

- Funktion

- Telefonnummer

- E-Mail-Adresse

- ggf. Kamera-/Fotoausrüstung

Akkreditierungen richten Sie bitte an:

pressestelle@im.nrw.de oder pressestelle.lka@polizei.nrw.de

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