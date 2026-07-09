Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen
LKA-NRW: Einladung zur Podiumsdiskussion der Fachtagung des Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrums Nordrhein-Westfalen (GTAZ NRW)
Düsseldorf (ots)
Zum bereits sechsten Mal findet die Fachtagung Internationale Zusammenarbeit des Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrums Nordrhein-Westfalen (GTAZ NRW) statt.
Im Rahmen dieser Tagung laden das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen und das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen zu einer öffentlichen Podiumsdiskussion am Freitag, 10. Juli, ein. Im Mittelpunkt steht eine fachliche Befassung mit dem Thema Linksextremismus. Nach einem einführenden Impulsvortrag folgt eine Podiumsdiskussion mit Vertretern aus Politik, Sicherheitsbehörden, Wirtschaft, Polizeigewerkschaft und Medien.
Zeit: Freitag, 10. Juli 2026, 9:30 Uhr bis 12:00 Uhr
Ort: LAFP Bildungszentrum Neuss, Humboldtstraße 2, 41468 Neuss
Einlass: 9 Uhr
Diskutiert werden unter anderem Angriffe auf kritische Infrastrukturen und Wirtschaftsunternehmen, sicherheitsbehördliche Herausforderungen, Sabotageakte sowie die Einordnung aktueller Gefahren durch Linksextremismus.
Teilnehmer des Panels:
- Herbert Reul, Minister des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen - Ingo Wünsch, Direktor des Landeskriminalamtes NRW - Armin Braun, Leiter Unternehmenssicherheit, Amprion GmbH - Jochen Kopelke, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei - Frank Schneider, Chefreporter BILD
Im Anschluss besteht für akkreditierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter die Möglichkeit, Fragen an die Teilnehmenden der Podiumsdiskussion zu richten.
Hinweise zur Teilnahme
Da es sich bei der 6. Fachtagung Internationale Zusammenarbeit des GTAZ NRW um eine nichtöffentliche Veranstaltung für Sicherheitsbehörden handelt, ist eine Teilnahme am Pressetermin ausschließlich nach vorheriger Akkreditierung möglich. Bitte führen Sie am Veranstaltungstag einen gültigen Presseausweis oder ein anderes geeignetes Ausweisdokument mit.
Bitte akkreditieren Sie sich bis spätestens Donnerstag, 9. Juli 2026, 16:00 Uhr unter Angabe folgender Daten:
- Name, Vorname - Medium / Redaktion - Funktion - Telefonnummer - E-Mail-Adresse - ggf. Kamera-/Fotoausrüstung
Akkreditierungen richten Sie bitte an: pressestelle@im.nrw.de oder pressestelle.lka@polizei.nrw.de
Rückfragen bitte an:
Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen
Völklinger Straße 49
40221 Düsseldorf
Telefon: 0211 / 939 6666
E-Mail: pressestelle.lka@polizei.nrw.de
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