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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugen zu zwei Verkehrsunfallfluchten gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, NORTHEIM (mil) -

Am Donnerstag, den 06.08.2026, beschädigte eine bislang unbekannte Person im Zeitraum zwischen 07.30 Uhr und 15.45 Uhr beim Ein- oder Ausparken mit einem nicht näher bekannten Fahrzeug den Pkw einer 68-jährigen Frau. Der Toyota YARIS war von der Geschädigten zuvor ordnungsgemäß in einer Parkbucht am Fahrbahnrand in der Straße "Helene-Weber-Ring" in Northeim geparkt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Am Donnerstagnachmittag kam es zwischen 17.00 Uhr und 20.25 Uhr in der Christoph-Friese-Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Eine unbekannte Person touchierte vermutlich beim Vorbeifahren den ordnungsgemäß in der Straße geparkten Audi A6 des 49-jährigen Geschädigten. Es entstand Sachschaden in einer geschätzten Höhe von ca. 300 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu den Verkehrsunfällen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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