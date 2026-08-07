Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugen zu zwei Verkehrsunfallfluchten gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, NORTHEIM (mil) -

Am Donnerstag, den 06.08.2026, beschädigte eine bislang unbekannte Person im Zeitraum zwischen 07.30 Uhr und 15.45 Uhr beim Ein- oder Ausparken mit einem nicht näher bekannten Fahrzeug den Pkw einer 68-jährigen Frau. Der Toyota YARIS war von der Geschädigten zuvor ordnungsgemäß in einer Parkbucht am Fahrbahnrand in der Straße "Helene-Weber-Ring" in Northeim geparkt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Am Donnerstagnachmittag kam es zwischen 17.00 Uhr und 20.25 Uhr in der Christoph-Friese-Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Eine unbekannte Person touchierte vermutlich beim Vorbeifahren den ordnungsgemäß in der Straße geparkten Audi A6 des 49-jährigen Geschädigten. Es entstand Sachschaden in einer geschätzten Höhe von ca. 300 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu den Verkehrsunfällen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

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