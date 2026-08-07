Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Snack- und Getränkeautomat beschädigt - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Benzweg, Dienstag, 04.08.2026, 14.00 Uhr - Mittwoch, 05.08.2026, 16.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu einer Sachbeschädigung eines Snack- und Getränkeautomaten geben können, welcher im Benzweg in Northeim steht.

Eine bislang unbekannte Person beschädigte die Glasscheibe des Automaten mit einem bislang unbekannten Gegenstand. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

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