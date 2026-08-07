Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kind

Einbeck (ots)

- 37586 Dassel, Am Rittergut/ K 504, Do., 06.08.2026, 14:06 Uhr

Einbeck (pfa)

In der gestrigen Mittagszeit kam es zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem 4-jährigen Kind auf einem Kinderrad.

Der Junge fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Schotterweg entlang der Straße "Am Rittergut" in Richtung Markoldendorf.

An der Kreuzung zur K 504 fuhr er über die Fahrbahn auf die Linksabbiegerstreifen. Hierbei kam es zum Frontalzusammenstoß mit der entgegenkommenden 39-jährigen Pkw-Fahrerin.

Der Junge wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung einem Krankenhaus zugeführt.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall beschädigt, die Schadenshöhe wird auf einem unteren dreistelligen Wert geschätzt.

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