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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

Tatort: 37574 Einbeck OT Kreiensen, Billerbecker Straße Höhe Hausnummer 33 in der gegenüberliegenden Parkbucht

Tatzeit: Donnerstag, 06.08.2026 - 10 Uhr - 10.35 Uhr

Der bislang unbekannte Fahrzeugführer touchiert einen ordnungsgemäß am Straßenrand in einer Parkbucht abgestellten Pkw. Anschließend entfernt sich der Fahrer von der Unfallörtlichkeit in Richtung Billerbeck, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 500 Euro geschätzt.

Aufgrund der Beschädigung kann davon ausgegangen werden, dass es sich hierbei um eine landwirtschaftliche Zugmaschine gehandelt hat.

Mögliche Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum oben genannten Vorfall geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Bad Gandersheim unter 05382/95390 zu melden. (kla)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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