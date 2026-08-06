PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis - Polizei leitet zwei Strafverfahren ein

Northeim (ots)

37154 Northeim, Breiter Weg, Donnerstag, 06.08.2026, 00.30 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Die Polizei Northeim kontrollierte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen 25-jährigen Mann, welcher mit seinem Pkw die Straße "Breiter Weg" in Northeim befuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten schließlich fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Das zweite Strafverfahren wurde gegen den 32-jährigen Halter des Fahrzeuges eingeleitet. Der Mann ließ zu, dass der 25-jährige sein Fahrzeug fuhr, obwohl dieser nicht im Besitz der gültigen Fahrerlaubnis war.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 05.08.2026 – 16:31

    POL-NOM: Verkehrsunfall mit schwer verletzen Radfahrer

    Einbeck (ots) - - 37574 Einbeck OT Salzderhelden, Am Stauwerk, Mi., 05.08.2026 07:35 Uhr bis 13:53 Uhr Einbeck (pfa) In den Morgenstunden am 05.08.2026 kam es in Salzderhelden "Am Stauwerk" zu einem Unfall zwischen einem E-Bikefahrer und einem Pkw. Der 58-jährige aus Sarstedt stammende Zweiradfahrer befuhr den Radweg aus Vogelbeck in Richtung Einbeck. In Salzderhelden, in Höhe des Wasserwirtschaftsamtes, musste er die ...

    mehr
  • 05.08.2026 – 15:39

    POL-NOM: Einbruchsdiebstahl ins Freibad Bad Gandersheim

    Bad Gandersheim (ots) - 37581 Bad Gandersheim, Hildesheimer Straße 6b, Natur-Solefreibad Bad Gandersheim, Tatzeitraum: 02.08.2026, 19:30 Uhr, bis 03.08.2026, 06:30 Uhr. Zum angegebenen Tatzeitraum ist es in dem Freibad Bad Gandersheim zu einem Einbruchsdiebstahl gekommen. Die bislang unbekannte Täterschaft hat sich hierbei unerlaubt Zutritt zu dem Freibad verschafft und hat mit Hilfe eines bislang unbekannten Werkzeugs ...

    mehr
  • 05.08.2026 – 10:16

    POL-NOM: Verkehrsunfall

    Uslar (ots) - USLAR-OFFENSEN (ke) Lohberg, 04.08.2026, 18:20 Uhr Eine 63-jährige Pkw-Fahrerin aus Uslar befuhr die Straße Am Lohberg rückwärts um einem Mähdrescher Platz zu machen. Hierbei touchierte sie den ordnungsgemäß geparkten Pkw einer 68-jährigen aus einem Uslarer Ortsteil. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.500 EUR. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: 05571/8006 150 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren