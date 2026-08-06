Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis - Polizei leitet zwei Strafverfahren ein

Northeim (ots)

37154 Northeim, Breiter Weg, Donnerstag, 06.08.2026, 00.30 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Die Polizei Northeim kontrollierte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen 25-jährigen Mann, welcher mit seinem Pkw die Straße "Breiter Weg" in Northeim befuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten schließlich fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Das zweite Strafverfahren wurde gegen den 32-jährigen Halter des Fahrzeuges eingeleitet. Der Mann ließ zu, dass der 25-jährige sein Fahrzeug fuhr, obwohl dieser nicht im Besitz der gültigen Fahrerlaubnis war.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell