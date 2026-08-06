Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Länderübergreifende Schwerpunktkontrolle "Geschwindigkeit und Fahrtüchtigkeit im Straßenverkehr"

Uslar (ots)

Im Zeitraum vom 05.08.2026, ab 06.00 Uhr, bis zum 06.08.2026, bis 06.00 Uhr, beteiligte sich das Polizeikommissariat Uslar an der länderübergreifenden Schwerpunktkontrolle "Geschwindigkeit und Fahrtüchtigkeit im Straßenverkehr". Im Rahmen dieser Kontrollmaßnahmen stellten Beamtinnen und Beamte des Polizeikommissariats Uslar insgesamt vier Geschwindigkeitsverstöße auf der B 241 zwischen Amelith und Lauenförde fest. Bei erlaubten 100 km/h konnte ein Fahrzeugführer mit 121 km/h gemessen werden. Ferner konnten im Rahmen der Kontrollmaßnahmen, welche ganzheitlich angesetzt wurden, zwei Verstöße gegen die Anschnallpflicht, zwei verbotswidrige Nutzungen von Mobiltelefonen sowie ein Rotlichtverstoß festgestellt werden. Gegen alle Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ziel dieser ganzheitlichen Kontrollen soll es sein die Verkehrsunfallzahlen deutlich zu senken. Zu den Hauptunfallursachen zählen nach wie vor überhöhte bzw. nicht angepasste Geschwindigkeit, sowie die Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten.

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