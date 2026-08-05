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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit schwer verletzen Radfahrer

Einbeck (ots)

   - 37574 Einbeck OT Salzderhelden, Am Stauwerk, Mi., 05.08.2026 
     07:35 Uhr bis 13:53 Uhr

Einbeck (pfa)

In den Morgenstunden am 05.08.2026 kam es in Salzderhelden "Am Stauwerk" zu einem Unfall zwischen einem E-Bikefahrer und einem Pkw.

Der 58-jährige aus Sarstedt stammende Zweiradfahrer befuhr den Radweg aus Vogelbeck in Richtung Einbeck. In Salzderhelden, in Höhe des Wasserwirtschaftsamtes, musste er die Straße "Am Stauwerk" passieren, um seine Fahrt fortzusetzen. Hierbei übersah er die von links kommende und vorfahrtsberechtigte 66- jährige Pkw-Fahrerin, die mit ihrem Honda aus Richtung Salzderhelden kam, um zur B 3 zu fahren.

Die Pkw-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Der E-Bikefahrer erlitt durch den Unfall schwere Kopfverletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock und wurde dem örtlichen Krankenhaus, zur weiteren medizinischen Versorgung, zugeführt.

Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe wird auf ca. 8000 Euro geschätzt.

Der Unfallort musste zur vollständigen Unfallaufnahme bis 13:53 Uhr gesperrt werden.

Zeugen, die zur Unfallaufklärung beitragen können werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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