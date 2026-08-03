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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an PKW in Tiergarage - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Im Schliepas, Sonntag, 02.08.2026, 12.15 - 17.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich auf nicht näher bekannte Art und Weise Zugang zu einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Im Schliepas" in Northeim. Hier beschädigte sie mittels eines unbekannten spitzen Gegenstandes den ordnungsgemäß geparkten Volvo XC90 eines 63-jährigen Mannes. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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