POL-NOM: Sachbeschädigung an PKW in Tiergarage - Zeugen gesucht
Northeim (ots)
37154 Northeim, Im Schliepas, Sonntag, 02.08.2026, 12.15 - 17.00 Uhr
NORTHEIM (mil) -
Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich auf nicht näher bekannte Art und Weise Zugang zu einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Im Schliepas" in Northeim. Hier beschädigte sie mittels eines unbekannten spitzen Gegenstandes den ordnungsgemäß geparkten Volvo XC90 eines 63-jährigen Mannes. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.
Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.
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