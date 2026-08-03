Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbrüche in Gartenlauben - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Am Lohgraben, Freitag, 31.07.2026, 10.40 Uhr - Sonntag, 11.30 Uhr

NORTHEIM (mil) -

In dem Tatzeitraum zwischen Freitagvormittag und Sonntagvormittag kam es zu drei Einbruchsdiebstählen in Gartenlauben innerhalb der Kleingartenkolonie am Lohgraben in Northeim.

Mindestens eine bislang unbekannte Person verschaffte sich jeweils mittels unbekannten Werkzeug gewaltsam Zutritt zu den Gartenlauben. Anschließend wurden die Lauben nach möglichen Diebesgut durchwühlt. Das erlangte Diebesgut kann bislang nicht abschließend beziffert werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach aktuellem Stand auf ca. 400 Euro.

Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen in dem genannten Tatzeitraum gemacht haben oder anderweitige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

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