POL-NOM: Entwendetes E-Bike wieder aufgefunden

Bad Gandersheim (ots) - 37581 Bad Gandersheim, Kellergasse, Sonntag, 01.08.2026, 11:30 Uhr Bad Gandersheim (kli) Am Sonntagmittag kam es in der Gandersheimer Innenstadt zu einem Taschendiebstahl zum Nachteil einer 81-jährigen Frau aus Dormagen. Die Geschädigte gab bei der Anzeigenerstattung gegenüber der Polizei an, dass sie in der Kellergasse in Richtung der ...

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