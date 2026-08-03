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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Entwendetes E-Bike wieder aufgefunden

Uslar (ots)

USLAR (ke) Karl-Ilse Straße, 30.07.2026, 11:15 Uhr Nach Zeugenaufruf vom 30.07.2026 wurde durch aufmerksame Zeugen das entwendete, schwarze E-Bike der Marke Fafrees F20 einer 63-jährigen, angeschlossen an einer Holzbank, am Gymnasium Uslar wieder aufgefunden. Lediglich die sehr auffälligen Satteltaschen fehlen weiterhin.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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