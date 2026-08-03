POL-NOM: Entwendetes E-Bike wieder aufgefunden
Uslar (ots)
USLAR (ke) Karl-Ilse Straße, 30.07.2026, 11:15 Uhr Nach Zeugenaufruf vom 30.07.2026 wurde durch aufmerksame Zeugen das entwendete, schwarze E-Bike der Marke Fafrees F20 einer 63-jährigen, angeschlossen an einer Holzbank, am Gymnasium Uslar wieder aufgefunden. Lediglich die sehr auffälligen Satteltaschen fehlen weiterhin.
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