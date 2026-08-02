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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Banner "Bodenfelde ist bunt" entwendet

Uslar (ots)

Bodenfelde (reu.) 37194 Bodenfelde, Salzkotten, Brücke Mühlengraben, Fr. 31.07.2026 12:00 Uhr - Sa. 01.08.2026, 11:30 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten bislang unbekannte Täter das mit Kabelbindern am Geländer der Brücke des Mühlengrabens angebrachte Banner "Uslar ist bunt" und entfernten sich unerkannt. Der Schaden beträgt ca. 50 EUR.

Die Polizei Uslar/Bodenfelde ermittelt wegen Diebstahls und bittet um Ihre Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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