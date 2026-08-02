POL-NOM: Banner "Bodenfelde ist bunt" entwendet
Uslar (ots)
Bodenfelde (reu.) 37194 Bodenfelde, Salzkotten, Brücke Mühlengraben, Fr. 31.07.2026 12:00 Uhr - Sa. 01.08.2026, 11:30 Uhr
In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten bislang unbekannte Täter das mit Kabelbindern am Geländer der Brücke des Mühlengrabens angebrachte Banner "Uslar ist bunt" und entfernten sich unerkannt. Der Schaden beträgt ca. 50 EUR.
Die Polizei Uslar/Bodenfelde ermittelt wegen Diebstahls und bittet um Ihre Hinweise.
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