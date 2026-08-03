POL-NOM: Zeugenaufruf nach Taschendiebstahl in Gandersheimer Innenstadt
Bad Gandersheim (ots)
37581 Bad Gandersheim, Kellergasse, Sonntag, 01.08.2026, 11:30 Uhr
Bad Gandersheim (kli)
Am Sonntagmittag kam es in der Gandersheimer Innenstadt zu einem Taschendiebstahl zum Nachteil einer 81-jährigen Frau aus Dormagen. Die Geschädigte gab bei der Anzeigenerstattung gegenüber der Polizei an, dass sie in der Kellergasse in Richtung der Reutergasse gegangen sei. An einer Engstelle sei sie dort zuerst von einem Mann auf ihrer Seite und dann von einer Frau an ihrem Rucksack bedrängt worden. Anschließend habe sie das Fehlen ihrer Geldbörse aus ihrem Rucksack festgestellt. Die beiden Personen seien zu diesem Zeitpunkt bereits geflüchtet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang sowie zu den beiden Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim (tel. 05382/95390) in Verbindung zu setzen.
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