PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Angelsportverein

Northeim (ots)

Northeim (pel), Katlenburg-Lindau, Angelsportverein, Tatzeit 12.06.2026 - 18.06.2026.

In der Zeit vom 12.06.2026, 16:00 Uhr bis 18.06.2026, 19:20 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Schuppen des Angelsportvereins Katlenburg-Lindau.

Dort entwendeten sie einen Rasenmäher, eine Kettensäge und einen Freischneider im Wert von ca. 4000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 18.06.2026 – 12:32

    POL-NOM: Geldbörse im Supermarkt entwendet

    Bad Gandersheim (ots) - Tatort: Lebensmittelgeschäft, Neue Straße in 37581 Bad Gandersheim. Tatzeit: Mittwoch, den 17.06.2026 10:00 - 10:30 Uhr Im o.g. Tatzeitraum wird der Geschädigten in einem Lebensmittelgeschäft in der Neuen Straße in Bad Gandersheim durch bislang unbekannte Täterschaft die Geldbörse aus ihrem Rucksack entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder der Täterschaft geben ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 11:48

    POL-NOM: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

    Uslar (ots) - Bodenfelde, (go), Kottberg, Mittwoch, der 17.06.2026, 19:28 Uhr. Ein 28- jähriger Fahrer eines E-Scooters aus Bodenfelde fuhr im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl kein gültiger Versicherungsschutz für den Roller bestand. Eine Strafanzeige wurde gefertigt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: 05571/8006 150 E-Mail: ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 11:48

    POL-NOM: Sachbeschädigung

    Uslar (ots) - Uslar, (go), OT Sohlingen, Bleichstraße (Nähe Ecke Feldstraße), Mittwoch, der 17.06.2026, zwischen 15:00 Uhr und 22:00 Uhr. Bislang unbekannte Personen zündeten Papier in der Papiertonne eines 32- jährigen aus einem Uslarer Ortsteil an und schlugen Scheiben am Wohnhaus ein. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 200 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Aufklärung geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren