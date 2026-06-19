Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Angelsportverein

Northeim (ots)

Northeim (pel), Katlenburg-Lindau, Angelsportverein, Tatzeit 12.06.2026 - 18.06.2026.

In der Zeit vom 12.06.2026, 16:00 Uhr bis 18.06.2026, 19:20 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Schuppen des Angelsportvereins Katlenburg-Lindau.

Dort entwendeten sie einen Rasenmäher, eine Kettensäge und einen Freischneider im Wert von ca. 4000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim.

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