POL-NOM: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz
Uslar (ots)
Bodenfelde, (go), Kottberg, Mittwoch, der 17.06.2026, 19:28 Uhr. Ein 28- jähriger Fahrer eines E-Scooters aus Bodenfelde fuhr im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl kein gültiger Versicherungsschutz für den Roller bestand. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.
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