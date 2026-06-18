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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung

Uslar (ots)

Uslar, (go), OT Sohlingen, Bleichstraße (Nähe Ecke Feldstraße), Mittwoch, der 17.06.2026, zwischen 15:00 Uhr und 22:00 Uhr. Bislang unbekannte Personen zündeten Papier in der Papiertonne eines 32- jährigen aus einem Uslarer Ortsteil an und schlugen Scheiben am Wohnhaus ein. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 200 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Aufklärung geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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  • 18.06.2026 – 11:46

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    Uslar (ots) - Uslar, (go), Kurt-Zimmermann-Straße, (Parkplatz Schule), Montag, der 15.06.2026, 00:00 Uhr. Bislang unbekannte Personen entwendeten das Kennzeichen des E-Scooters eines 49- jährigen aus Wesertal. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 30 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Aufklärung geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar ...

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  • 18.06.2026 – 08:34

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