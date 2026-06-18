POL-NOM: Sachbeschädigung
Uslar (ots)
Uslar, (go), OT Sohlingen, Bleichstraße (Nähe Ecke Feldstraße), Mittwoch, der 17.06.2026, zwischen 15:00 Uhr und 22:00 Uhr. Bislang unbekannte Personen zündeten Papier in der Papiertonne eines 32- jährigen aus einem Uslarer Ortsteil an und schlugen Scheiben am Wohnhaus ein. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 200 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Aufklärung geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.
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