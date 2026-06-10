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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ansprache auf zu laute Musik endet in Körperverletzung

Northeim (ots)

37154 Northeim/ OT Hammenstedt, Teichstätter Weg. Dienstag, 09.06.2026, 19.50 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Von der lautstarken Musik aus der Wohnung eines 37-jährigen Mannes fühlten sich ein 61-jähriger Mann und ein 28-jähriger Mann gestört. Alle drei Personen wohnen in einem Mehrfamilienhaus im Teichstätter Weg in Hammenstedt. Als schließlich die beiden Männer die Wohnung des 37-jährigen Mannes aufsuchten um ihn schließlich zu bitten die Musik etwas leiser zu stellen, kam es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit. Im weiteren Verlauf entwickelte sich daraus eine Rangelei, wobei der 61-jährige Mann leicht verletzt wurde. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich.

Gegen den 37-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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