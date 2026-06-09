PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf nach Einbruchsdiebstahl in Baucontainer

Bad Gandersheim (ots)

Tatort: 37581 Bad Gandersheim, B 445 in FR Abfahrt B 64 in FR Seboldshausen (Materiallager Eurovia)

Tatzeit: 06.06.2026, 14:00 Uhr bis 08.06.2026, 06:30 Uhr

Im oben genannten Tatzeitraum dringt die bislang unbekannte Täterschaft in einen Baucontainern ein, welcher auf einem Materiallager abgestellt wurde. Hierbei wird die Zugangstür des Baucontainers mittels unbekanntem Werkzeug aufgehebelt.

Der entwendete Gesamtschaden wird durch die eingesetzten Beamten auf ca. 6500EUR geschätzt.

Mögliche Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Bad Gandersheim unter 05382/95390 zu melden. (PAR)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 09.06.2026 – 09:31

    POL-NOM: Weiterfahrt beendet - 19-jähriger ohne Führerschein unterwegs

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Robert-Schnabel-Straße, Montag, 08.06.2026, 15.00 Uhr NORTHEIM (mil) - Ein 19-jähriger Mann, welcher mit einem Auto die Robert-Schnabel-Straße in Northeim befuhr, wurde am Montagnachmittag einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung des Fahrers stellten die kontrollierenden Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz ...

    mehr
  • 09.06.2026 – 09:20

    POL-NOM: Rücklicht von Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Göttinger Straße, Freitag, 05.06.2026, 14.00 Uhr - Montag, 08.06.2026, 10.00 Uhr NORTHEIM (mil) - Eine bislang unbekannte Person beschädigte das hintere rechte Rücklicht des Pkw einer 71-jährigen Frau. Die Geschädigte parkte ihren Pkw am Freitagnachmittag ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen in der Göttinger Straße und bemerkte den Glasbruch am rechten Rücklicht am Montagmorgen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren