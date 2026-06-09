Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf nach Einbruchsdiebstahl in Baucontainer

Bad Gandersheim (ots)

Tatort: 37581 Bad Gandersheim, B 445 in FR Abfahrt B 64 in FR Seboldshausen (Materiallager Eurovia)

Tatzeit: 06.06.2026, 14:00 Uhr bis 08.06.2026, 06:30 Uhr

Im oben genannten Tatzeitraum dringt die bislang unbekannte Täterschaft in einen Baucontainern ein, welcher auf einem Materiallager abgestellt wurde. Hierbei wird die Zugangstür des Baucontainers mittels unbekanntem Werkzeug aufgehebelt.

Der entwendete Gesamtschaden wird durch die eingesetzten Beamten auf ca. 6500EUR geschätzt.

Mögliche Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Bad Gandersheim unter 05382/95390 zu melden. (PAR)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell