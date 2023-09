Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wechselseitige Körperverletzung

Northeim (ots)

37154 Northeim, Berliner Allee Ecke Dieselstraße Sonntag, 10.09.2023, 03:23 Uhr

NORTHEIM (sch)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Berliner Allee in Northeim nach vorausgegangenen, verbalen Streitigkeiten zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 20-jährigen und einem 33-jährigen.

Im Zuge der Auseinandersetzung schlugen und traten die Personen aufeinander ein und verletzten sich hierbei jeweils leicht. Eine medizinische Behandlung beider Personen war nicht erforderlich. Beide Personen waren alkoholisiert.

Gegen beide Personen wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell