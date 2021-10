Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines Katalysators ( kal )

Einbeck (ots)

Im Zeitraum vom 03.10.2021, 16:00 Uhr bis zum 05.10.2021, 13:00 Uhr wurde in Einbeck in der Andershäuser Straße der Katalysator eines zum Parken abgestellten VW Lupo entwendet. Geschädigt hierzu ist der 58-jährige Pkw Halter. Die Schadenshöhe wird mit ca. 800 Euro beziffert. Wer sachdienliche Hinweise zu der Straftat geben kann wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell