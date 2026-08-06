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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Brand in Waldstück bei Erichshagen - Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und sucht Zeugen

Nienburg/Erichshagen (ots)

(Thi) Die Polizei Nienburg ermittelt nach einem Brand in einem Waldstück im Ortsteil Erichshagen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Am Mittwoch, 05.08.2026, wurde die Polizei gegen 08:20 Uhr zu einem Brand in der Verlängerung des Luisenwegs gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer, das sich auf einer etwa zwei Quadratmeter großen Fläche im Seitenbereich eines Feldweges ausgebreitet hatte, bereits durch die Freiwillige Feuerwehr Erichshagen/Wölpe gelöscht worden.

Durch den Brand wurden unter anderem zwei Bäume sowie die angrenzende Vegetation beschädigt. Die Polizei führte vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch. Dabei wurden unter anderem Brandschutt und Flüssigkeitsproben sichergestellt. Zudem konnten Schuh- und Fahrradspuren dokumentiert werden. Nach ersten Erkenntnissen ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Brandbeschleuniger. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung dauern an.

Ein Zeuge hatte zuvor eine etwa drei Meter hohe Stichflamme wahrgenommen. Kurz darauf beobachtete er einen bislang unbekannten Radfahrer, der den Feldweg in Richtung Kräher Weg verließ. Ob der Radfahrer mit dem Brandgeschehen in Verbindung steht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugenaufruf

Die Polizei bittet insbesondere den bislang unbekannten Radfahrer sowie weitere Personen, die sich am Mittwochmorgen zwischen 08:00 Uhr und 08:30 Uhr im Bereich der Feldwege zwischen dem Luisenweg, dem Mußriedesee und dem Kräher Weg aufgehalten haben oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei Nienburg unter der Telefonnummer 05021/92120 zu melden.

Jeder Hinweis kann für die weiteren Ermittlungen von Bedeutung sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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