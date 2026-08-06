Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall auf der B 65

Nienstädt (ots)

(Thi) Am Mittwochnachmittag, 05.08.2026, gegen 16:10 Uhr, sind bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 65 in Höhe der Einmündung Kirchweg in Nienstädt drei Personen leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 52-jährige Fahrerin eines VW Transporters vom Kirchweg auf die mehrspurige B 65 in Fahrtrichtung Stadthagen einbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 35-jährigen Seat-Fahrers, der die Bundesstraße befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die Fahrerin des Transporters, der 35-jährige Seat-Fahrer sowie ein 59-jähriger Mitfahrer im Transporter erlitten leichte Verletzungen. Ein weiterer Mitfahrer im Transporter wurde vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Alle Verletzten wurden zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert.

Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen kam es zu vorübergehenden Verkehrsbehinderungen auf der B 65.

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