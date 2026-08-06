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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Luhden (ots)

(Thi) Am Mittwochnachmittag, 05.08.2026, ist es gegen 16:14 Uhr auf der Eilser Straße in Luhden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad gekommen. Ein Radfahrer wurde dabei leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 29-jährige Pkw-Fahrerin von einem Parkplatz nach rechts auf die Eilser Straße einfahren. Dabei übersah sie einen 30-jährigen Radfahrer, der aus Richtung Luhden kommend die Eilser Straße befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß.

Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde medizinisch versorgt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand nach ersten Erkenntnissen kein nennenswerter Sachschaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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