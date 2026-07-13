Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in einen Baucontainer - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Neuenbeken (ots)

(mh) Unbekannte Täter haben zwischen Donnerstag, 09. Juli, 20.30 Uhr, und Freitag, 10. Juli, 16.00 Uhr, einen Baucontainer an der Straße Grevendahl in Paderborn-Neuenbeken aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Einbrecher beschädigten das Schloss zum Container, durchwühlten den Raum und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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