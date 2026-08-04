Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sechs Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B 65 bei Bad Nenndorf

Bad Nenndorf (ots)

(Thi) Am Montagabend, 03.08.2026, ist es auf der Bundesstraße 65 bei Bad Nenndorf zu einem Verkehrsunfall mit sechs verletzten Personen gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 32-jährige Pkw-Fahrerin gegen 18:35 Uhr die B 65 in Fahrtrichtung Bad Nenndorf. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr sie auf einen vorausfahrenden Pkw auf, der verkehrsbedingt wartete.

Durch den Zusammenstoß gerieten beide Fahrzeuge ins Drehen und kamen anschließend auf der Fahrbahn zum Stillstand. Insgesamt wurden sechs Personen verletzt. Sie wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Beide beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der B 65. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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