Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Alkoholisierter Pedelec-Fahrer stürzt in Nienburg

Nienburg (ots)

(Thi) Ein alkoholisierter Pedelec-Fahrer ist am Montagnachmittag, 03.08.2026, bei einem Alleinunfall in der Celler Straße leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 53-Jährige gegen 16:15 Uhr mit seinem Pedelec die Celler Straße, als er aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt zu Fall kam. Der Mann erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der Pedelec-Fahrer unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,64 Promille. Aufgrund des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt wurden zwei Blutproben entnommen.

Am Pedelec entstand ein Sachschaden.

Gegen den 53-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

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