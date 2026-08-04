Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht auf Parkplatz in Luhden - Polizei sucht Zeugen

Luhden (ots)

(Thi) Am Montagvormittag, 03.08.2026, ist es auf einem Parkplatz an der Dorfstraße in Luhden zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Die Polizei Bad Eilsen bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 10:40 Uhr ein ordnungsgemäß geparkter Hyundai Tucson auf dem Parkplatz an der Dorfstraße durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Vermutlich kam es beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke zu einer Kollision mit dem geparkten Pkw.

Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Fahrzeugführerin oder der bislang unbekannte Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

An dem Hyundai entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Die Polizeistation Bad Eilsen hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug oder dessen Fahrerin bzw. Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 05722/906340 zu melden.

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