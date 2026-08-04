Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Alkoholisierter Autofahrer ohne Fahrerlaubnis gestoppt

Liebenau (ots)

(Thi) Polizeibeamte aus Hoya haben am Montagabend, 03.08.2026, in Liebenau einen stark alkoholisierten Autofahrer kontrolliert.

Gegen 20:40 Uhr überprüften die Einsatzkräfte einen 44-jährigen Pkw-Fahrer im Bereich der Breslauer Straße. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine erhebliche Alkoholisierung. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 2,39 Promille.

Zudem stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann eine Fahrerlaubnissperre bis zum Jahr 2028 besteht. Er war somit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Dem 44-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

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