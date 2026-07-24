Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hagenburg - Motorradfahrer bei Zusammenstoß auf der B 441 leicht verletzt - Kollision beim Abbiegen

Hagenburg (ots)

(KEM) Am Donnerstagspäten Nachmittag (23.07.2026) kam es gegen 17:50 Uhr auf der Langen Straße (B 441) in Hagenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Ein 20-jähriger Kradfahrer erlitt dabei leichte Verletzungen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhren eine 61-jährige Autofahrerin aus Hagen und der 20-jährige Mann aus Wennigsen auf seiner Kawasaki hintereinander die B 441 in Hagenburg. Auf Höhe der Kreuzung Schützenstraße / Am Torfdamm verlangsamte die Hyundai-Fahrerin ihre Geschwindigkeit, um nach links in die Schützenstraße abzubiegen.

Der nachfolgende Motorradfahrer setzte aufgrund der Geschwindigkeitsverringerung des vorausfahrenden Pkw zum Überholen an. Hierbei nahm er den betätigten Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker) des Hyundai zu spät wahr. In der Folge kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der 20-jährige Kawasaki-Fahrer verletzte sich bei der Kollision leicht, lehnte eine ärztliche Behandlung vor Ort jedoch ab. Die 61-jährige Pkw-Fahrerin sowie ihre 34-jährige Beifahrerin (ebenfalls aus Hagen) blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der vorläufig auf 7.500 Euro geschätzt wurde.

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