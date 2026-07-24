Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort auf Parkplatz am Amalie-Thomas-Platz - Polizei sucht Zeugen

Nienburg (ots)

(KEM) Am Donnerstag (23.07.2026) kam es auf einem Parkplatz am Amalie-Thomas-Platz in Nienburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Der betroffene Pkw stand, von der Ziegelkampstraße aus betrachtet, in der zweiten Fahrgasse auf der rechten Seite unmittelbar neben den Stellplätzen mit den Ladesäulen.

Im Zeitraum zwischen 06:40 Uhr und 13:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten schwarzen Ford Kuga. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen und den Schaden zu melden. An dem Ford Kuga entstand erheblicher Sachschaden an der linken Front, der von der Polizei auf rund 5.000 Euro geschätzt wird.

Die Polizei Nienburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder zum Unfallhergang geben können, sich unter der Telefonnummer 05021/92120 zu melden.

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