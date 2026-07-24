Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bückeburg - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort auf Parkplatz des WEZ-Marktes - Polizei Bückeburg sucht Zeugen

Bückeburg (ots)

(KEM) Am Donnerstagvormittag (23.07.2026) kam es auf dem Parkplatz des WEZ-Marktes an der Straße Kreuzbreite in Bückeburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen dort ordnungsgemäß geparkten grauen Mazda vorne links am Kotflügel. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den entstandenen Schaden zu melden oder auf das Eintreffen des Geschädigten zu warten.

An dem Mazda entstand Sachschaden, der von der Polizei auf rund 2.000 Euro geschätzt wird.

Die Polizei Bückeburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die das Geschehen beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich bei der Polizei telefonisch unter 05722/28940 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell